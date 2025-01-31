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Antalya'da Bir Evde Yangın Çıktı

Antalya'da Bir Evde Yangın Çıktı
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Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartmanın birinci katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, Nihat ve Ayfer Gökçe çiftinin evinde maddi hasara yol açtı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Düdenbaşı Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde bulunan 9 katlı apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Nihat ve Ayfer Gökçe çiftinin evlerindeki yangın maddi hasara yol açarken, çiftin yangın sırasında dışarıda oldukları öğrenildi.

Polis ekipleri yangının ardından çevrede güvenlik önlemi alarak olay yeri incelemesi yaptı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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