Antalya'da bir emlak ofisine silahlı saldırı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan bir emlak ofisine gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. İş yeri sahibi, sabah işe geldiğinde ofisin kurşunlandığını fark etti ve durumu polise bildirdi. Polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme yaptı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.
Güvenlik Mahallesi Vatan Bulvarı'nda bir emlak ofisine, gece saatlerinde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.
Sabah işe geldiğinde ofisin kurşunlandığını gören iş yeri sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, inceleme yaptı.
Çok sayıda kurşun isabet eden iş yerinde hasar oluştuğu görüldü.