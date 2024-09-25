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Antalya'da Bir Daireden 1 Kamyon Çöp Çıktı

Antalya'da Bir Daireden 1 Kamyon Çöp Çıktı
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Kepez ilçesinde komşuların şikayeti üzerine belediye ekipleri tarafından yapılan temizlikte kötü kokuya neden olan daireden, yıllarca birikmiş çöpler çıkartıldı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde kötü koku nedeniyle komşuların şikayetçi olduğu daireden 1 kamyon çöp çıktı.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Teomanpaşa Mahallesi'nde emekli öğretmen İ.K'ye (71) ait 70 metrekarelik apartman dairesinden gelen kötü koku ve haşere nedeniyle komşular belediyeye ihbarda bulundu.

Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı işçiler tarafından evden küflenmiş ve böceklenmiş yiyecekler, kullanılmaz hale gelmiş eşyalar, plastik ürünler, yıllardır açılmayan bir buzdolabının da aralarında yer aldığı bir kamyon çöp çıkarıldı.

Çöplerin tahliyesinin ardından ev deterjanlı suyla yıkandı, haşerelere karşı ilaçlandı.

Ayrıca bahçedeki üstü açık foseptik çukuru da betonla kapatıldı.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş - Güncel

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