Antalya'da bir camide çıkan yangında hasar oluştu
Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Birlik Cami'sinde çıkan yangın sonucunda camide hasar meydana geldi. Yangın, elektrik sisteminden kaynaklandı ve kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle camide oluşan atıklar dışarıya çıkarıldı.
Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir camide çıkan yangında hasar oluştu.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki Birlik Cami'nin bina kolonunda elektrik sisteminden kaynaklı yangın çıktı. Dumanı fark eden mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle camide hasar oluştu.
Camide yangın nedeniyle oluşan atıklar, vatandaşlar ile itfaiye görevlileri tarafından dışarıya çıkarıldı.