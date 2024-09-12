Üye Girişi
Haberler

Antalya'da bir camide çıkan yangında hasar oluştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Birlik Cami'sinde çıkan yangın sonucunda camide hasar meydana geldi. Yangın, elektrik sisteminden kaynaklandı ve kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle camide oluşan atıklar dışarıya çıkarıldı.

Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir camide çıkan yangında hasar oluştu.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki Birlik Cami'nin bina kolonunda elektrik sisteminden kaynaklı yangın çıktı. Dumanı fark eden mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle camide hasar oluştu.

Camide yangın nedeniyle oluşan atıklar, vatandaşlar ile itfaiye görevlileri tarafından dışarıya çıkarıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Güvenlik antalya Güncel Kepez Yaşam Olay Cami

Kan donduran ifade: Salim Güran'ın iki yengesiyle yasak ilişkisi var, Narin onları görmüş olabilir

"Salim Güran'ın 2 yengesiyle ilişkisi vardı Narin onları gördü"

 Narin'in amcası Erhan Güran: Abla Tülin merdivenden düşerek ölmedi

Merdivenden düşerek ölmemiş! İşte Narin'in ablasının ölüm nedeni

 İtirafçının eşi konuştu! Üvey anne 'Salim tutuklandı kocan da tutuklanacak' demiş

İtirafçının eşi konuştu! "Salim tutuklandı kocan da tutuklanacak"
Üç Bakan, Diyarbakır'da Narin'in kabrini ziyaret etti! Narin'in hiçbir akrabası ile görüşmediler

Narin'in hiçbir akrabası ile görüşmediler!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Mario Rui kimdir? Mario Rui kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı, mevkisi ne? Antalya elektrik kesintisi! 12-13 Eylül Muratpaşa, Konyaaltı, Gazipaşa elektrik kesintisi Bursa elektrik kesintisi! 12-13 Eylül Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 12-13 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Çumra, Akşehir elektrik kesintisi Mehmet Kökcü kimdir? Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kökcü kaç yaşında, nereli? Onur Çapan kimdir? Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan kaç yaşında, nereli? Manisa elektrik kesintisi! 12-13 Eylül Yunusemre, Salihli, Saruhanlı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 12-13 Eylül Buca, Karşıyaka, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 12-13 Eylül İslahiye, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Adana elektrik kesintisi! 12-13 Eylül Seyhan, Ceyhan, Karaisalı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 12-13 Eylül Çankaya, Mamak, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title