Antalya'da bir binada çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'da bir binanın ikinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer dairelere sıçraman söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, çevredeki vatandaşlar cep telefonu ile kayıt yaptı.

ANTALYA'da bir binanın ikinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer dairelere sıçraman söndürüldü. Endişe yaratan yangında yaralanan olmazken, çevrede toplananlar cep telefonu ile kayıt yaptı.

Yangın saat 20.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi, 1049 sokak üzerindeki 4 katlı binanın ikinci katındaki çıktı. Bir anda evin balkon kısmına kadar sıçrayan alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangının bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etmeye başladı.

Bu sırada yanan dairede birilerinin olma ihtimaline karşı itfaiye erleri eve girdi. Alevlere müdahale eden itfaiye erleri evde kimse bulunmadığını tespit etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, alevlerin evi sarma anı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi, çevre binalarda oturanlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatırken, polis ekipleri ise soruşturma başlattı.