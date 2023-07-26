Antalya'da Bir Besicinin 2 Küçükbaş Hayvanı Çalındı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir besicinin 15 gün arayla 2 küçükbaş hayvanı çalındı.

Olay, geçtiğimiz gün gece saatlerinde Göçük Mahallesi Alan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz hırsız ya da hırsızlar, Menderes Tuncer'in ağılından bir adet küçükbaş hayvan çaldı. Aynı yerden 15 gün öncede hırsızlık olayı yaşandığını belirten Tuncer, 15 gün arayla 2 küçükbaş hayvanının çalındığını belirterek jandarmaya şikayette bulundu. "Hırsızların acaba bana kastı mı var?" diyerek üzüntüsünü dile getiren Tuncer, "Zaten zar zor geçiniyoruz. Hırsızlar ağılımda bulunan 15 kadar küçükbaş hayvanıma göz diktiler. 15 gün arayla 2'sini çaldılar. Evim tam karakolun karşısında. Bu nasıl iş anlamadım. Bugün benim başıma gelenler, yarın başkasının başına da gelebilir. Güvenlik güçlerimizin yardımcı olmasını istiyorum" dedi. - ANTALYA