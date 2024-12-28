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Antalya'da Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'da Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Aksu ilçesinde, bıçaklı kavga sonucunda ağır yaralanan Seyit Muhammet Talay hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan Ö.S. tutuklandı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, ilçede çiftçilik yapan Seyit Muhammet Talay (27) 25 Aralık'ta, Pınarlı Mahallesi'nde oturan ve önceden husumetli olduğu Ö.S'nin (57) evinin önünde yüksek sesle müzik dinlediği sırada ikili arasında tartışma çıktı.

Kavgada bıçaklanarak ağır yaralanan Talay, kaldırıldığı Kepez Devlet Hastanesi'ndeki üç günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenaze, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Cenazenin Elmalı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Ö.S. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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