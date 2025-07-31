Antalya'da Bıçaklı Cinayet: Bir Kişi Ölü Bulundu

Antalya'da Bıçaklı Cinayet: Bir Kişi Ölü Bulundu
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Muratpaşa ilçesinde N.N. adlı 45 yaşındaki bir kişi evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili olarak ev arkadaşı gözaltına alındı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu.

Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi'ndeki Şan Apartmanı'nın birinci katında yaşayan N.N. (45), evinin banyosunda hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, N.N'nin boynunda bıçaklanma izleri olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazesi, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak N.N'nin ev arkadaşı olduğu öne sürülen H.İ. (23) şüpheli olarak polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ekipler, apartmanın bahçesindeki saksının içinde bıçak buldu.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız - Güncel
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