Antalya'da Bıçaklanma Olayı: Eşini Yaralayan Kadın Tutuklandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde Rus eşi tarafından bıçaklandığı öne sürülen kişi, 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Osman Karayel (51) ve Rus eşi Aısylu Akhmetshina (57) arasında 21 Ağustos'ta Baraj Mahallesi'ndeki evlerinde tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi sonucu Akhmetshina, eşi Karayel'i bıçakla yaraladı.

Tedaviyi kabul etmeyen ve Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 561 Sokak'ta pansiyonda konaklayan ağabeyinin yanında kalmaya devam eden Karayel, 23 Ağustos'ta pansiyon tuvaletinde ölü bulundu.

Cinayet Büro ve Muratpaşa Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemede, Karayel'in vücudunda 3 santimlik kesi yarası olduğu tespit edildi.

Karayel'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Baraj Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan Akhmetshina, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Akhmetshina'nın ifadesinde, Karayel ile boşanma aşamasında olduklarını belirterek, "Senelerdir beni darbediyordu. O gün geldiğinde de tartıştık. Ben de elimde olan bıçakla kendimi savunmak isterken ona geldi. Bilinçli ve isteyerek bir şey yapmadım." dediği öğrenildi.