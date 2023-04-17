Antalya'da bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
Güncel Haberler
Antalya'nın Finike ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.
Antalya'nın Finike ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.
Eski Sanayi Sitesi'nde Mehmet Ateş ile Mustafa E. arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa E. yanındaki bıçakla Ateş'i karnından bıçakladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin müdahalesine rağmen hayatını kaybeden Ateş'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olay yerinden kaçan Mustafa E, polis tarafından yakalandı.
Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel