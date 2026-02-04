Haberler

Antalya'da Azerbaycanlı eski federasyon başkanının bıçaklanması olayının sanıkları yargılanıyor

Güncelleme:
Antalya'da eski Azerbaycan Muaythai Federasyonu Başkanı Araz Musayev'in bıçaklanması olayına ilişkin 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanıklar, daha önceki ifadelerini tekrar ettiklerini belirtti. Tanık gazetecinin, röportajın yayımlanmaması için para teklif edildiğini açıklaması dikkat çekti.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Azerbaycan Muaythai Federasyonu Başkanı A.H, Azerbaycan Kickboks Federasyonu Asbaşkanı E.A, Azerbaycan Muaythai Federasyonu baş antrenörü V.A. ile tutuklu sanıklar R.S, F.B, E.B, müşteki Musayev ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanıklar, daha önceki duruşmada verdikleri ifadelerin geçerli olduğunu ve aynı şekilde tekrar ettiklerini belirtti.

"Röportajın yayımlanmaması için para teklif edildi" iddiası

Duruşmada tanık olarak dinlenen Azerbaycanlı gazeteci Ramil Mammadzada, kendisinin eski bir boksör olduğunu ifade etti.

Azerbaycan'dan iki ayrı takımın Antalya'daki şampiyonaya gitmesi nedeniyle, Kemer'e gidip röportaj yapmasının istendiğini belirten Mammadzada, şunları söyledi:

"Salona girdiğimde V.A'yı gördüm, kendisiyle görüştüm. Araz Musayev'i sordum. V.A. benimle kötü konuştu. 'Sen kimin adamısın' dedi, agresif davrandı. Daha sonra Musayev ile görüştüm ve röportaj aldım. A.H. ile görüştüm yanında E.A. vardı. Görüşmemizin içerisinde kendisinin federasyon başkanı olduğu yönünde açıklamaları vardı. Daha sonra Musayev'in yaralanması olayı gerçekleşmiş. Ben bunu basından duydum ve sonrasında A.H, benden röportajın yayımlanmamasını istedi. 'Yanlış anlaşılmaya sebebiyet verebilir.' dedi. Yapmış olduğum röportajın yayımlanmaması için A.H. bana para teklif etti. Ben para kabul etmedim, röportajı da yayımlamadım."

Mammadzada, yaptığı röportajın yanında olduğunu ve mahkemeye sunabileceğini söyledi.

Mütalaada tüm sanıkların cezalandırılması istendi

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, A.H, V.A. ve E.A'nın "kasten öldürmeye teşebbüs suçuna azmettirme" suçundan, F.B, R.S, ve E.B'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, müşteki Araz Musayev'i yaralarının hayati tehlike oluşturup oluşturmadığının belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk etti, tutuklu sanıklar R.S, F.B. ve E.B'nin tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Antalya'da düzenlenen Büyükler Dünya Muaythai Şampiyonası sırasında 28 Mayıs 2025'te Azerbaycan heyetinde bulunan eski Azerbaycan Muaythai Federasyonu Başkanı Araz Musayev müsabaka alanı dışında bıçaklı saldırıya uğramıştı.

Yaralanan Musayev hastaneye kaldırılmış, olayla ilgili aralarında Azerbaycan Muaythai Federasyonu Başkanı A.H. ve Azerbaycan Kickboks Federasyonu Asbaşkanı E.A'nın da bulunduğu 6 kişi tutuklanmıştı.

İlk duruşmada mahkeme heyeti, sanıklar A.H, E.A, V.A'nın yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar vermişti.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş - Güncel
