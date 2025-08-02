Antalya'da Bıçaklama Olayında Gözaltı Sayısı Üçe Yükseldi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 1 kişinin evinde bıçaklanarak ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınanların sayısı 3'e yükseldi.

Olaya ilişkin hayatını kaybeden N.N'nin ev arkadaşı olduğu öne sürülen H.İ'nin (23) ardından yabancı uyruklu A.Ö.E.H (28) ile H.H. (39) de polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Olay

Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi'ndeki Şan Apartmanı'nın birinci katında yaşayan N.N. (45), 31 Temmuz'da evinin banyosunda hareketsiz halde bulunmuştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, yapılan incelemede N.N'nin bıçaklanarak hayatını kaybettiği belirlenmişti.