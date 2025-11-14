Haberler

Antalya'da Bıçaklama Olayı: Bir Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Kumluca ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışmada M.K. isimli kişi, M.Ö.'yü bacağından bıçaklayarak yaraladı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı ve polis inceleme başlattı.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışmada bıçaklanan kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Merkez Mahallesi Çarşıiçi Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Çevre esnafının uzaklaştırdığı grup, aynı noktada yeniden bir araya geldi. Tartışmanın büyümesi üzerine gruptakilerden M.K. üzerinde bulunan bıçakla M.Ö.'yü bacağından yaraladı. M.Ö. götürüldüğü hastanede tedaviye alınırken, M.K. ise olay yerinden uzaklaştı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı. Bıçaklama anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde M.K.'nin bıçakla M.Ö.'yü yaraladıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
