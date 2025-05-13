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Antalya'da Bıçaklama Olayı: 1 Yaralı

Antalya'da Bıçaklama Olayı: 1 Yaralı
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Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen bıçaklama olayında bir kişi yaralandı. Hakan Y. ve Salih S. arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Hakan Y., bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Salih S. ise polise teslim oldu.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde çıkan tartışmada bıçaklanan 1 kişi yaralandı.Orta Mahalle Çınaraltı Meydanı'nda saat 08.30 sıralarında Hakan Y. ile Salih S. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Büyüyen kavganın ardından Salih S. yanında getirdiği bıçakla Hakan Y.'yi yaraladı. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Hakan Y. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sol kolundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Hakan Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Salih S. ise olay yerine gelen polislere elindeki bıçakla teslim oldu. Polis, Salih S.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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