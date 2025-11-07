Haberler

Antalya'da Bıçakla Babasını Öldüren Oğul, Ağırlaştırılmış Ömür Boyu Hapis Cezası Aldı

Antalya'da Bıçakla Babasını Öldüren Oğul, Ağırlaştırılmış Ömür Boyu Hapis Cezası Aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da tartıştığı babası Süleyman Akyol'u 5 bıçak darbesiyle öldüren Oğuzhan Akyol, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemede cinayeti işlemediğini savunan Akyol'un cezasında indirim yapılmadı.

ANTALYA'da tartıştığı babası Süleyman Akyol'u (65) 5 bıçak darbesiyle öldüren Oğuzhan Akyol (27), indirimsiz ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırıldı.

Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 248 Sokak'taki 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede, Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Sekreterliği kadrosundan emekli babası Süleyman Akyol ve üvey kardeşi Buğrahan Akyol ile oturan Oğuzhan Akyol, şubat ayında babasıyla tartışıp evden ayrıldı. Eve, 18 Mart'ta saat 08.30 sıralarında gelen Oğuzhan Akyol, kardeşine babasının nerede olduğunu sordu. Babasının evde olduğunu öğrenen Akyol, daha sonra apartmandan çıkıp, beklemeye başladı.

'BABA, OĞUZHAN'I EVE ALMA'

Kısa süre sonra işe gitmek için evden çıkıp, babasını telefonla arayan Buğrahan Akyol, kardeşinin bina dışında olduğunu belirterek, " Baba, Oğuzhan'ı eve alma" dedi. Görüşmenin ardından evden çıkan Süleyman Akyol, oğlu Oğuzhan Akyol'un yanına gitti. Bir süre konuşup, eve dönen baba-oğul arasında saat 11.00 sıralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Oğuzhan Akyol, mutfaktan aldığı bıçakla Süleyman Akyol'un boyun ve sırt bölgesinden 5 yerinden bıçaklayıp evden ayrıldı. Eve gelip, babasını kanlar içinde gören Buğrahan Akyol'un ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kontrolde, Akyol'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

MADDE KULLANIRKEN YAKALANDI

Polis, şüpheli Akyol'u yakalamak için çalışma başlatırken, kısa süre sonra Öğretmenevleri Mahallesi'nde bir kişinin uyuşturucu madde kullandığı ihbarı geldi. Adrese sevk edilen polis ekipleri, ihbar edilen kişinin Oğuzhan Akyol olduğunu belirleyip, gözaltına aldı. Akyol'un emniyetteki ifadesinde, "Babamla aramızda tartışma vardı. Bunun sebebi de küçüklükten bu yana bana uyguladığı tacizler. Olay günü de babamla konuşmak için eve gittim. Tartıştık, sadece kavga ettik sonra evden çıktım. Ancak cinayeti ben işlemedim, ne olduğunu bilmiyorum" dedi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Oğuzhan Akyol tutuklandı.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Tutuklu sanık Oğuzhan Akyol'un, 'Kasten öldürme' suçlamasıyla 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamasına devam edildi. Taraf avukatları ve izleyiciler mahkeme salonunda hazır bulundu. Akyol, cinayeti işlemediğini iddia ederek, "Adli Tıp raporlarında bana 'uyuşturucu bağımlısı' denmiş. Ben uyuşturucu kullanmıyorum. Olay yeri kapısının açık ve anahtarın dış kısmında olduğu söyleniyor, ben kapıyı kapatmıştım. Raporda kıyafetlerimden alınan örneklerde kan lekesi olduğu belirtiliyor. Tişörtümde kan lekesi yoktu ve tişörtümü cezaevine giderken giymiştim. 08.51'de maktulle benim konuşarak binadan ayrıldığımız ve yaklaşık 6 dakika sonra tekrar gittiğim ifade edildi. Daha sonra otele geldiğim ve kolumda bir şey fark edildiği söyleniyor ama ben sadece kolumu sildim. Doğal bir durum. Sağlık kontrolümün yapıldığı söyleniyor ama yapılmadı. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Akyol'un cezasında herhangi bir indirim uygulanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİbrahim:

Kripto para piyasasında kayıplarla boğuşarak geçirdiğim üç yıl beni delirtti, ancak Nelson FY platformu ve stratejisiyle çalıştıktan sonra portföyüm şu anda 349.000 dolar. Telegram'da (Nildatrading) kendisine ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim, pişman olmayacaksınız!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Suat Kılıç'a açıkça sorduk: AK Parti'den ayrıldığınıza pişman mısınız?

Suat Kılıç'a yayında herkesin merak ettiği soruyu sorduk
Pezeşkiyan duyurdu: Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız

Komşuda kriz inanılmaz boyutta: Başkenti boşaltmak zorunda kalacağız
Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba

Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Milan Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...

Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...
Alman model Diana Fast, Miss Universe 2025'ten çekildi ve nedenini açıkladı

Ünlü model yarışmadan çekildiğini duyurdu, nedeni dikkat çekti
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
Villadaki sır ölümlerde yeni detay! İki gencin kanında karbonmonoksit çıktı

Villadaki sır ölümlerde yeni detay! İki gencin kanından çıktı
Gözaltına alınan eski Kasımpaşaspor Başkanı Fatih Saraç serbest bırakıldı

Bahis soruşturmasında gözaltına alınan kulüp başkanı için karar çıktı
İrem Derici ve DJ Melih Kunukçu ayrıldı mı? Son hamlesi kafa karıştırdı

İrem Derici'den olay yaratan hamle! Herkes aynı soruyu soruyor
İngiltere, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya uygulanan yaptırımları kaldırdı

Komşu için yeni dönem başlıyor! Avrupa ülkesinden kritik Şara kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.