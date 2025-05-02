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Antalya'da Beyin Ölümü Gerçekleşen Kadının Organları 4 Hastaya Nakledilecek

Antalya'da Beyin Ölümü Gerçekleşen Kadının Organları 4 Hastaya Nakledilecek
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Antalya'da beyin kanaması nedeniyle yaşamını yitiren 49 yaşındaki kadının organları, ailesinin bağışlama kararı ile Antalya ve İstanbul'daki 4 hastaya nakledilecektir. Yaklaşık 4 saat süren operasyonla akciğer, karaciğer ve iki böbrek alındı.

Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen kadından alınan akciğer, karaciğer ve iki böbrek, Antalya ve İstanbul'daki 4 hastaya nakledilecek.

Beyin kanaması nedeniyle Antalya Şehir Hastanesi'nde tedavi gören 49 yaşındaki kadının beyin ölümü gerçekleşti.

Ailesinin organlarını bağışlama kararı alması üzerine hastanede yapılan yaklaşık 4 saatlik operasyonla, kadının akciğer, karaciğer ve iki böbreği alındı.

Antalya Şehir Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Hakkı Ergüden, AA muhabirine, 28 Nisan'da beyin kanaması ile gelen hastanın 30 Nisan'da beyin ölümünün gerçekleştiğini söyledi.

Organ nakli için aile ile görüşme yaptıklarını belirten Ergüden, "Aile izni alınarak organ nakli ve donör olması için çalışmalar başlatıldı. Sağlık Bakanlığının oluruyla akciğer, karaciğer ve iki böbrek aile tarafından bağışlandı." dedi.

Ergüden, organların Antalya ve İstanbul'daki 4 hastaya nakledileceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser - Güncel
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