Antalya'da Beyaz Eşya Dolandırıcılığı Operasyonu: 10 Gözaltı, 2 Tutuklama

Antalya'da kendilerini beyaz eşya servis yetkilisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "850'li hatlardan" aradıkları kişilere kendilerini yetkili servis olarak tanıtan şüphelilerin, gittikleri ikametlerde hizmet vermeden dolandırıcılık yaptıkları iddiası üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Çalışmada, şüphelilerin Antalya'da 16 olaya karıştıkları ve banka hesap hareketleri incelendiğinde de 6 milyon lira haksız gelir elde ettikleri tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda şüphelilerden 10'u yakalandı, 2'sinin cezaevinde olduğu belirlendi.

Zanlıların iş yerlerinde yapılan aramalarda 10 bilgisayar kasası, 5 dizüstü bilgisayar, dolandırıcılıkta kullandıkları konuşma metinleri, not kağıtları, belgeler, cep telefonları, SIM kartları ve dijital materyallere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.