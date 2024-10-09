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Antalya'da Beton Mikseri Devrildi, Sürücü Yaralandı

Antalya'da Beton Mikseri Devrildi, Sürücü Yaralandı
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Antalya'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda beton mikseri devrildi. Sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

ANTALYA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri devrildi. Araçta sıkışarak yaralanan sürücü itfaiye görevlileri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Konyaaltı ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi Çakırlar Kavşağında meydana geldi. Çakırlar yolu üzerinde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 DY 106 plakalı beton mikseri, kavşağa geldiğinde kontrolden çıktı. Savrulan beton mikseri, yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, araçta sıkışan sürücü itfaiye ekibi tarafından çıkartılıp, sağlık ekibine teslim edildi. Devrilen beton mikseri ise trafikte seyir halinde olan diğer sürücülerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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