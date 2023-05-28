Antalya'da Belediye Başkanları Oy Kullandı

Antalya'da ilçe belediye başkanları Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için oyunu kullandı.

Oy kullanmaya eşi Hatice Sözen ve kızı İrem Sözen ile birlikte gelen Manavgat Belediye Başkanı Başkan Şükrü Sözen, kapı girişinde çocukları sevdi, büyüklerle sohbet etti.

Başkan Şükrü Sözen, eşi ve kızının öncelikle oy kullanmasını bekledi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Değerli dostlarım oy kullanma hakkı, eşit yurttaşlık ve katılımcı demokrasinin olmazsa olmaz bir gereğidir. Biz de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimleri için bağlı bulunduğumuz sandığımıza giderek ailece demokratik hakkımız olan oylarımızı kullandık. Güzel ülkemizin güzel geleceği için son derece önemli olan bu seçimde tüm halkımızı ve özellikle ilk turda oy kullanamayan vatandaşlarımızı ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi oylarını kullanmaya davet ediyorum" dedi.

Uysal: "Herkesin mutluluk içinde yaşadığı bir Türkiye'ye vesile olsun"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eşi Ümran Uysal, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tur oylaması için saat 10.30'da oy kullanacakları Vali Hüsnü Tuğlu İlk ve Orta Okulu'na geçti. Çift, 1127 NO'lu sandıkta oylarını kullandı. Başkan Uysal, seçimlerin ülkelerin iyi yönetilmesini sağlamak, barışçı bir biçimde toplumun birbiriyle kucaklaşmasını sağlamak için en önemli yöntem olduğunu söyledi. İkinci tur seçimlerinin Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Uysal, "İnsanlarımızın kucaklaştığı, gülümsediği, saygı, sevgi ve mutluluk içinde yaşadığı bir Türkiye'ye vesile olsun" dedi.

Başkan Tütüncü TOGG ile geldi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Hüseyin Avni Çöllü Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Başkan Tütüncü, okula eşi Dr. Ayşe Tütüncü ve kızı Zeynep ile beraber kendi kullandığı yerli ve milli otomobil TOGG ile geldi. Başkan Tütüncü, eşi Dr. Ayşe Tütüncü ile birlikte 1326 nolu sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanma işleminin ardından bir açıklama yapan Başkan Tütüncü, "Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başına gidiyor. Öncelikle bu tur oylamanın ülkemize, milletimize, hayırlı olmasını diliyorum. Bugün seçmen yine sandık başına gidecek ve cumhurbaşkanlığı seçimi için iradesini ortaya koyacak. Sandıktan çıkacak irade hepimizin iradesi olacak. Milli irade olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Türk demokrasisine, Türkiye tarihine hepimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Seçimlerin sükünet ve sühunet içinde geçiyor olduğunu gözlemledim. Buda çok güzel. Herkesin sandık başına gitmesini milli iradenin tecellisine katkıda bulunmasını temenni ediyorum. İnşallah Türkiye gelecek, Türkiye yüzyılında yeni yolculuğuna en güzel şekilde, en güçlü şekilde yürüyecektir. Her ne olursa olsun bu ülke bizim bu millet bizim. Kardeşlik içinde bu seçimlerimizi tamamlayacağız. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin ülkemize milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi. - ANTALYA