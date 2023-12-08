Antalya'da Bebek ve Çocuk Kütüphanesi Açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde açılan Bebek ve Çocuk Kütüphanesi, çocukları eğlendirerek eğitme imkanı sunuyor. Kütüphane, atölyeleri ve oyun parkıyla her yaş grubuna yönelik kitaplarıyla öne çıkıyor. Ayrıca anneler de bebekleriyle birlikte kütüphaneden faydalanabiliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde açılan Bebek ve Çocuk Kütüphanesi, her yaş grubundan çocukları eğlendirerek eğitme imkanı sunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un 5 Kasım'da açılışını yaptığı kütüphane, çocuk ve ailelerden ilgi görüyor.

Atölyeleriyle oyun parkıyla her yaş grubuna yönelik kitaplarıyla öne çıkan kütüphanede, çocuklar deney yapma, atölyelerde deneyimleme imkanı da buluyor.

Çocuklara oyun oynayarak öğretmeyi, kitap sevgisini temelden aşılamayı hedefleyen kütüphaneden anneler de bebekleriyle gelerek faydalanabiliyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, AA muhabirine, Antalya'da 17 ilçe halk kütüphanesi olduğunu hatırlatarak, Döşemealtı'nda halktan gelen talep üzerine çalışma yaptıklarını söyledi.

Buldukları yeri kısa sürede onararak Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'ne dönüştüklerini belirten Zoroğlu, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın aileleriyle vakit geçirecekleri bölümler oluşturduk. Çocuklar burada etkinliklere de katılacaklar. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle işbirliği kapsamında burada etkinlikler düzenliyoruz. Keyifli güzel bir kültür mekanı kazandırdık. Devam eden projemiz kapsamında Döşemealtı İlçe Halk Kütüphanesi de yapıyoruz."

Zoroğlu, 900 metrekare alan üzerine yeşil, eğlenceli, sürdürülebilir bir çocuk kütüphanesi yaptıklarını anlatarak, kütüphaneye 0-3 yaş, 3-6 yaş, 7-14 yaş aralığındaki çocukları beklediklerini ifade etti.

Yaş gruplarına yönelik 7 bin civarında kitap derlemesi yapıldığını aktaran Zoroğlu, "Kütüphanemizde atölyeler ve zeka geliştirici oyunlar, çocuklara kitap sevgisini aşılayacak etkinliklerimiz de var. Yoğun ilgiyle karşılaştık. Kitap sevgisini çocuklarımıza temelden aşılamak için bebekleri de anneleriyle bekliyoruz." diye konuştu.

Çocuklar kütüphanede eğlenceli vakit geçiriyor

Kütüphaneden faydalanan çocuklardan 8 yaşındaki Defne Sare Demir, kütüphanedeki etkinliklere katılarak deney yapma imkanı bulduğunu söyledi.

Arkadaşlarıyla eğlendiklerini dile getiren Demir, "Kitap okumayı çok seviyorum. Günlük 76 sayfa kitap okuyorum. Bazen bir günde 4 kitap bitiriyorum." dedi.

Mete Şimşek de deney yapmayı ve atölyedeki etkinlikleri sevdiğini belirterek, her gün kitap okuduğunu ifade etti.