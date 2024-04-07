Antalya'da Bayram Tatilinde Ücretsiz Toplu Ulaşım

Antalya Büyükşehir Belediyesine ait resmi plakalı toplu ulaşım araçları ve hafif raylı sistem üç günlük bayram tatilinde toplu ulaşımda ücretsiz yolcu taşıyacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Muhittin Böcek, vatandaşların bayramlaşma geleneğini rahatça yerine getirebilmesi için ücretsiz ulaşım kararı aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin işlettiği resmi plakalı otobüsleri, ANTRAY ile nostalji tramvayı 10, 11 ve 12 Nisan'da üç günlük Ramazan Bayramı boyunca vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.