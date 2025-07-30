Antalya'da Baraj Gölünde Kaybolan Genç Cansız Bedeni Bulundu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, düşen terliğini almak için baraj gölüne giren 16 yaşındaki Özgür Güner'in cansız bedenine ulaşıldı. Arkadaşları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Yapılan arama çalışmalarının ardından genç, gölden çıkarıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düşen terliğini almak için girdiği baraj gölünde kaybolan 16 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı.
Yaz tatili için Van'dan Manavgat'ta imamlık yapan eniştesinin yanına gelen Özgür Güner, arkadaşlarıyla Oymapınar Mahallesi'ndeki baraj gölü çevresinde gezintiye çıktı.
Kıyıda yürüdüğü sırada düşen terliğini almak için göle giren genç, bir müddet sonra yaklaşık 5 metre derinliğindeki suda kayboldu.
Güner'in arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bölgeye AFAD, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Botlarla ve dalgıçlarla yapılan arama çalışmaları sonucunda gencin cansız bedeni bulundu.
Cenaze, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.