Antalya'da Bankacı Rolüyle Dolandırıcılık Yapan Şüpheliler Tutuklandı

Antalya'da kendilerini bankacı olarak tanıttıkları kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Zanlılar, telefonda banka görevlisi olduklarını söyleyerek mağduru yönlendirmiş ve 1 milyon 300 bin lirasını farklı hesaplara yatırmışlardı. Mağdurun şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri bir banka şubesinde para çekerken yakaladı. Zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Antalya'da kendilerini bankacı olarak tanıttıkları kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Telefonda banka görevlisi olduklarını söyleyen zanlıların yönlendirmesiyle 1 milyon 300 bin lirasını değişik hesap numaralarına yatıran kişi, dolandırıldığını anlayınca polise başvurdu.

Şikayet üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliler İ.H.Ö. ve S.T'yi bir banka şubesinden para çekerken yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.