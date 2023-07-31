Antalya'da Banka Dolandırıcılığı Şüphelileri Tutuklandı

Antalya'da kendisini banka görevlisi olarak tanıtan 2 şüpheli, bir kişinin 1 milyon 300 bin lirasını farklı hesaplara havale ederek çekmeye çalıştı. Şüpheliler, yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı ve tutuklandı.

Antalya'da kendisini banka görevlisi olarak tanıtıp, bir şahsın 1 milyon 300 bin lirasını farklı hesaplara havale ederek çekmeye çalışan 2 şüpheli tutuklandı.

Kendisini banka görevlisi olarak tanıtan şahısların yönlendirmesiyle internet bankacılığındaki 1 milyon 300 bin lirayı değişik hesap numaralarına yatıran S.K'nın havale ettiği hesap numaralarından birinin Antalya'da bir banka şubesinde olduğu bilgisine ulaşıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipplerince yapılan çalışmalarda, banka şubesinden hesabına gelen 100 bin lirayı çekmeye gelen şüpheli İ.H.Ö. ve kendisini banka şubesine yönlendiren şüpheli S.T. yakalandı. Şüpheliler Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında yapılan adli işlemlerin ardından sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. - ANTALYA