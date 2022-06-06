Antalya'da balkonda ateş yakıp eşyalarını atan kadın hastaneye kaldırıldı - Haberler

Antalya'da balkonda ateş yakıp eşyalarını atan kadın hastaneye kaldırıldı Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ateş yaktığı balkondan eşyalarını yola atan kadın, polis ekibince ikna edildikten sonra hastaneye götürüldü. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ateş yaktığı balkondan eşyalarını yola atan kadın, polis ekibince ikna edildikten sonra hastaneye götürüldü. Konyaaltı Caddesi'ndeki bir apartmanın 4. katındaki dairenin balkonunda ateş yakan M.A'nın, eşyalarını aşağıya attığını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Caddeyi trafiğe kapatan polis ekibi, itfaiye merdiveniyle balkona çıktı. Polisin, kadını sakinleştirerek ikna etmesinin ardından balondaki ateş itfaiye ekibince söndürüldü. Polislerin eşliğinde evinden çıkan kadın, gazetecilere, ısınmak istediği için ateş yaktığını söyledi. Sağlık sorunları olduğu düşünülen M.A, sağlık ekibince Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. AA / Süleyman Elçin - Güncel Muratpaşa İtfaiye Antalya Güncel Haberler

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