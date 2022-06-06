Antalya'da balkonda ateş yakıp eşyalarını atan kadın hastaneye kaldırıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da balkonda ateş yakıp eşyalarını atan kadın hastaneye kaldırıldı

AA - Süleyman Elçin - Güncel
 - Güncelleme:
Antalya'da balkonda ateş yakıp eşyalarını atan kadın hastaneye kaldırıldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ateş yaktığı balkondan eşyalarını yola atan kadın, polis ekibince ikna edildikten sonra hastaneye götürüldü.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ateş yaktığı balkondan eşyalarını yola atan kadın, polis ekibince ikna edildikten sonra hastaneye götürüldü.

Konyaaltı Caddesi'ndeki bir apartmanın 4. katındaki dairenin balkonunda ateş yakan M.A'nın, eşyalarını aşağıya attığını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Caddeyi trafiğe kapatan polis ekibi, itfaiye merdiveniyle balkona çıktı. Polisin, kadını sakinleştirerek ikna etmesinin ardından balondaki ateş itfaiye ekibince söndürüldü.

Polislerin eşliğinde evinden çıkan kadın, gazetecilere, ısınmak istediği için ateş yaktığını söyledi.

Sağlık sorunları olduğu düşünülen M.A, sağlık ekibince Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA / Süleyman Elçin - Güncel

Muratpaşa İtfaiye Antalya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title