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Antalya'da Balkon Yangını Paniğe Neden Oldu

Antalya'da Balkon Yangını Paniğe Neden Oldu
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Muratpaşa ilçesinde bir apartmanın balkonunda çıkan yangın, komşuların ihbarı ile itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının klimadan çıktığı tahmin ediliyor ve iki dairede hasar meydana geldi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir evin balkonunda çıkan yangın söndürüldü.

Sedir Mahallesi 727 Sokak'taki dört katlı apartmanın ikinci katında balkonda yangın çıktı. Dumanları fark eden komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dairede yaşayan Necati Çelik ile diğer apartman sakinleri binayı boşalttı.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Klimanın dış ünitesinden çıktığı değerlendiren yangında iki dairenin balkon kısmında hasar oluştu.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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