Antalya'da oltaya cesedin takıldığı anlar kamerada

ANTALYA'da balık tutan 2 kişinin oltasına İbrahim Ethem Uysal'ın cansız bedeni takıldı. Cesedin oltaya takıldığı anlar vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. Balık tutmak için sahile gelen M.İ. ile C.İ.'nin oltasına bir süre sonra erkek cesedi takıldı. Durumu fark eden M.İ. ve C.İ., 112 Acil Çarı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Olay yerine ekipler ulaşmadan önce cansız beden, sahilde bulunan vatandaşlar tarafından denizden çıkarıldı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin yaptığı incelemede, cesedin üzerinde İbrahim Ethem Uysal adına hazırlanmış pasaport ve kredi kartları bulundu. Kimlik tespiti yapılan ceset, daha sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

GÖRGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI

Olayı gören Osman Mütevellioğlu, "Burada balık tutuyorlardı. Oltalarına bir insan bedeni takıldı. Baktık ki insan cesedi. Daha sonra diğer arkadaşlarla birlikte onu karaya çıkardık" dedi.

Vatandaşların oltaya takılı cesedi denizden çıkardığı anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,