Antalya'da bahis dolandırıcılığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
AA - Süleyman Elçin - Güncel
Antalya'da sosyal medya üzerinden yüksek kazanç vaadiyle bahis dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
ANTALYA (AA) - Antalya'da sosyal medya üzerinden yüksek kazanç vaadiyle bahis dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapan kişileri tespit etti.
Çalışmanın ardından adresleri belirlenen 3 zanlı gözaltına alındı.
İfade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AA / Süleyman Elçin - Güncel