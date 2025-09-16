Antalya'da Bahçıvan Palmiye Ağacında Mahsur Kaldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde palmiye ağacını budarken vincin ayaklarının kayması sonucu sepette mahsur kalan bahçıvan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çağlayan Mahallesi 2000 Sokak'taki bir sitede bahçıvan olarak çalışan Ali A, sitenin palmiye ağaçlarını budamak için kiralanan 07 BBH 270 plakalı vincin sepetiyle ağacın tepe noktasına çıktı.

Bu sırada ayaklarından birinin hidrolik sistemi boşalan vinç???????, yan yattı. Vincin devrilmesini site duvarı engellerken, sepet ise palmiye ağacına takılı kaldı.

Sepette mahsur kalan Ali A, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sepetten indirilen bahçıvanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.