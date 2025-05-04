Antalya'da Bahçeye Saran Yılan İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Antalya'da Bahçeye Saran Yılan İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde bir evin bahçesindeki balık ağına dolanan 180 cm uzunluğundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve doğaya bırakılacak.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir evin bahçesindeki balık ağına dolanan yılanı, itfaiye ekibi kurtardı.

Kökez Mahallesi Belkıs mevkisinde, evin bahçesindeki ağaçta yer alan balık ağına dolanan yılanı çırpınırken gören kişi, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, özel kıyafet ve aparatlar yardımıyla 180 santimetre uzunluğundaki siyah yılanı yaklaşık yarım saatlik çalışmayla kurtardı.

Özel torbaya konulan hayvanın, doğaya bırakılacağı belirtildi.

Ev sahibi Servet Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ağaçta genelde sincapların olduğunu, bugün ilk kez bahçesinde yılan gördüğünü söyledi.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.