Antalya'da Bahçeye Saran Yılan İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir evin bahçesindeki balık ağına dolanan yılanı, itfaiye ekibi kurtardı.

Kökez Mahallesi Belkıs mevkisinde, evin bahçesindeki ağaçta yer alan balık ağına dolanan yılanı çırpınırken gören kişi, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, özel kıyafet ve aparatlar yardımıyla 180 santimetre uzunluğundaki siyah yılanı yaklaşık yarım saatlik çalışmayla kurtardı.

Özel torbaya konulan hayvanın, doğaya bırakılacağı belirtildi.

Ev sahibi Servet Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ağaçta genelde sincapların olduğunu, bugün ilk kez bahçesinde yılan gördüğünü söyledi.