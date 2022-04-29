Antalya'da bahçeye düşen ve nesli tükenmekte olan 'Balaban Kuşu' koruma altına alındı - Haberler

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Antalya'da bahçeye düşen ve nesli tükenmekte olan 'Balaban Kuşu' koruma altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Suat Metin - Güncel
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- Antalya'da bahçeye düşen ve nesli tükenmekte olan 'Balaban Kuşu' koruma altına alındı Yavru Balaban, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından teslim alındı Antalya'da bir evin bahçesine düşüp vatandaş tarafından kafese konulan nesli tükenmekteki 'Balaban Kuşu' yetkililerce koruma...

ANTALYA (İHA) - - Antalya'da bahçeye düşen ve nesli tükenmekte olan ' Balaban Kuşu' koruma altına alındı

Yavru Balaban, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından teslim alındı

ANTALYA - Antalya'da bir evin bahçesine düşüp vatandaş tarafından kafese konulan nesli tükenmekteki ' Balaban Kuşu' yetkililerce koruma altına alındı.

Konyaaltı ilçesinde yaşayan İlhan Yücel'in evinin bahçesine geçtiğimiz gün yavru bir balaban kuşu düştü. Neye uğradığını şaşıran Yücel, eşiyle birlikte kuşu kedilerden korumak için hemen kafese koydu. İnternetten araştırma yapan Yücel, kuşun nesli tükenmekte olan bir tür olduğunu görünce onu işyerine getirerek yan komşusu bir veterinere kontrol ettirdi.

Tedavi ve bakımı yapılıp doğaya salınacak

Haberin yapılmasının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Antalya Şube Müdürlüğü Güllükdağı Termessos Şefliği ekipleri, Yücel'in adresine gelerek yavru balaban kuşunu teslim aldı. Koruma altına alınan kuş, ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde veteriner hekimlere teslim edildi. Yavru Balaban'ın tedavi ve bakımı sonrası uygun zaman diliminde tekrar doğaya salınacağı belirtildi.

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İhlas Haber Ajansı / Suat Metin - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Antalya, Balaban, Güncel, Haberler

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