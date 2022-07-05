Antalya'da bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen şüpheli yakalandı Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı. Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydın Mahallesi'nde ikamet eden F.I'nın evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiğini bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonda şüphelinin bahçesinde 25 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan F.I. hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. AA / Yunus Uğur - Güncel Gazipaşa Antalya Güncel Haberler

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