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Antalya'da "Bahar Zamanı" konseri düzenlendi

AA - Ayşe Yıldız - Güncel
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Antalya'da

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) sanatçısı Esra Arslantürk Serbest, "Bahar Zamanı" konseri verdi.

ÇANKAYA, ANKARA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) sanatçısı Esra Arslantürk Serbest, "Bahar Zamanı" konseri verdi.

Serbest'in Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde verdiği konserindeki melodiler ve bahar şarkıları ilgi gördü.

Konserde sanatçıya piyanoda Ayhan Çankaya, akordeonda Emirhan Emin, violada Sonat Serbest, kontrabasta Işık Kadir Keskin, kanunda Okan Gürgen, klarnette Burak Uzun, gitarda Şenhan Saraç, bateride ise Şafak Sema eşlik etti.

Gelevera deresi türküsüyle başlayan konserde, farklı yörelere ait eserler seslendirildi. DOB sanatçısı Serbest, konserle baharın uyanışını ve yaşama sevincini kutladıklarını ifade etti.

Salgın sonrası böyle eğlenceli bir konsere ihtiyaç olduğunu belirten Serbest, konserlerine devam edeceğini bildirdi.

AA / Ayşe Yıldız - Güncel

Türkan Şoray, Çankaya, Antalya, Opera, Güncel, Haberler

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