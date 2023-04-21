Antalya'da babasının öldüğü kazada ağır yaralanan lise öğrencisi hayatını kaybetti

Antalya'nın Elmalı ilçesinde babasının öldüğü trafik kazasında ağır yaralanan lise öğrencisi, hastanede yaşamını yitirdi.

Beyler Mahallesi'nde 3 otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan Finike Anadolu Lisesi öğrencisi Nilsu D. (17), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

H.D'nin kullandığı 07 TM 521 plakalı otomobil dün akşam saatlerinde önce karşı şeritte Y.A. yönetimindeki 07 CVU 18 plakalı otomobile, ardından M.A. idaresindeki 16 ARH 390 plakalı araca çarpmıştı.

Kazada sürücü H.D. hayatını kaybetmiş, otomobilde bulunan kızları Nisa Nur ve Nilsu D. ile diğer sürücü M.A. ve aracındaki D.Y, S.A, M.A. yaralanmıştı.