Babalarının öldürdüğü iddia edilen Ukraynalı kardeşlerin cenazeleri teslim alındı - Haberler

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Babalarının öldürdüğü iddia edilen Ukraynalı kardeşlerin cenazeleri teslim alındı

AA - Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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Antalya'nın Alanya ilçesinde babaları tarafından öldürüldüğü iddia edilen yabancı uyruklu 2 kardeşin cenazeleri, ülkelerine gönderilmek üzere cenaze firması tarafından teslim alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde babaları tarafından öldürüldüğü iddia edilen yabancı uyruklu 2 kardeşin cenazeleri, ülkelerine gönderilmek üzere cenaze firması tarafından teslim alındı.

Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi'ndeki bir sitede babaları tarafından bıçakla öldürüldüğü değerlendirilen Ukrayna uyruklu 4 yaşındaki erkek K.N. ile 6 yaşındaki kız T.N'nin Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Aynı tabuta konulan çocukların cenazeleri özel bir cenaze firması tarafından teslim alındı.

Cenazelerin, hava yoluyla Polonya'ya, oradan da kara yoluyla Ukrayna'ya gönderileceği belirtildi.

Alanya ilçesinde 21 Mayıs'ta Ukrayna uyruklu 2 çocuk boğazları kesilmiş halde ölü bulunmuş, gözaltına alınan babaları O.N. (38) tutuklanmıştı. Anne Y.N'nin ise çocuklarından sonra kendisini öldürmek isteyen eşinden kaçarak kurtulduğu öğrenilmişti.

AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

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