Antalya'da Baba ve Oğluna Otomobil Çarptı: Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

ANTALYA'nın Serik ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Fatih İletmiş ve oğlu Uğurcan İletmiş'in (12) otomobilin çarpması sonucu yaralandığı kazanın kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Belek turizm yolu Eminceler mevkiinde meydana geldi. M.O.'nun kullandığı 07 BCV 292 plakalı otomobil seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan Fatih İletmiş ve oğlu Uğurcan İletmiş'e çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından baba ve oğlu hastaneye götürüldü. Uğurcan İletmiş'in sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, otomobil sürücüsü ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Kaza anı güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde Fatih İletmiş'in kucağına aldığı oğlu Uğurcan ile karşıya geçmek istediği sırada gelen otomobilin çarpması ve baba ile oğlunun yola savrulması yer aldı.

Haber- kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK,