Antalya'da Baba-Oğul Tartışması Kanlı Bitti: Oğul Bıçaklanarak Öldürüldü

Antalya'da Baba-Oğul Tartışması Kanlı Bitti: Oğul Bıçaklanarak Öldürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Ali T. adlı bir baba, oğlu Barış T. ile çıktığı tartışma sırasında onu bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası baba tutuklandı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir baba, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Kızıltoprak Mahallesi 965 Sokak'ta bir süredir aralarında sorun olan baba Ali T. (60) konuşmak için oğlu Barış T'yi (25) boş araziye çağırdı.

Burada konuşmaya başlayan baba ve oğul arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ali T. yanındaki bıçakla oğlunu birçok yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede Barış T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Gencin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Şüpheli Ali T, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince aynı sokaktaki ikametinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı Ali T, "altsoyu kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
Erdoğan'ın, 'Adaylık derdim yok' sözleriyle ilgili AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklama

Erdoğan'ın "adaylık" çıkışı soruldu! Sözcü Çelik'in yanıtı çok net
ABD'li üst düzey isimden 'Hamas, ateşkesi kabul etti' iddiasına yalanlama

Sevinç kısa sürdü! ABD, Hamas'la ilgili iddiayı yalanladı
Kıymaya at ve eşek eti karıştıran firma, belediyeye ve devlet hastanesine yemek veriyormuş

Kıymaya eşek eti karıştıran firma, belediyeye de yemek veriyormuş
İlhan Şeşen hayatını kaybetti

Usta sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti
Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi, dernek pikniklerinde boy gösteriyor

Bir dönemin efsane ismi, dernek pikniklerinde boy gösteriyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Duyunca şaşıracaksınız! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Duyunca şaşıracaksınız! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü
10 senedir İzmir'e gidip gelen kadının isyanı: Nedenini bir türlü çözemedim

10 senedir İzmir'e gidip gelen kadın çektiği video ile isyan etti
Murat Övüç'ün yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğün töreninde görüntülendi

Yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğünde ortaya çıktı
Gazze'de sözün bittiği yer! Alevlerin arasında kalan kız çocuğu böyle görüntülendi

Bu nasıl bir çaresizliktir! Gazze'de sözün bittiği yer
Jennifer Lopez biletleri satışa çıktı! Avantajlı biletler yok sattı

İstanbul'da Jennifer Lopez fırtınası! Sadece yedi dakika sürdü
Mezuniyet törenine damga vuran an! Mikrofonun açık olduğunu fark eden genç kız utandı

Söylediklerinin alanda duyulduğunu fark eden genç kız utandı
Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım

Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.