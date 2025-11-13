Haberler

Antalya'da Baba Oğul Cinayeti: Duruşma Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı. Sanık, pişman olduğunu ve oğlunu sevdiğini söyledi. Duruşmada aile içindeki huzursuzluklar da gündeme geldi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali T. (60), müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık, çok pişman olduğunu belirterek, oğlunu çok sevdiğini söyledi.

Oğlunun motosikletle kaza yaptıktan sonra psikolojisinin bozulduğunu, kendisini alkole ve uyuşturucuya verdiğini öne süren sanık, oğlunun hiçbir tedaviyi de kabul etmediğini iddia etti.

Olay günü oğlunun yüksek sesle müzik dinlemesinden dolayı şikayet aldığını anlatan sanık Ali T, şöyle devam etti:

"Apartmanda çıplak gezmesinden dolayı komşular rahatsız olup polisleri çağırmış. Polisler biber gazı sıkınca yere düşmüş. O anda ben geldim. 'Hadi oğlum üzerini giy, duşunu al.' dedim. Yukarı çıkınca küçük kardeşlerini dövmeye başlamış, hatta para bile istemiş. Odaların camlarını kırmış, vitrindeki televizyonu alıp 5. kattan aşağıya atmış. Oğlumu aldım, 200 metre ilerideki parka geldik. Kendi arkadaşlarını gördü, onlara da sataştı. 'Oğlum yapma, rezil oluyoruz.' dedim. Bu sefer para isteyerek bana saldırdı, vurdu. Yanımızdaki motorun oradaki bıçağı aldım. Bir iki defa salladım, bana saldırdığı için yaptım. Sonra ne yaptığımı hatırlamıyorum. Yere düştü, korkumdan onu orada bırakıp eve kaçtım. 'Oğlumu bıçakladım, ambulansı arayın.' dedim. Üzerimi değiştiriyordum polisler geldi."

"Aile içinde sık sık huzursuzluk yaşanıyordu"

Duruşmaya katılan maktulün 9 yaşındaki kız kardeşi A.T. mahkeme başkanının "Ağabeyin nerede biliyor musun?" sorusuna "Ağabeyim cennete gitti. Cennete gittiği gün bizi dövmedi" diye yanıtladı. Küçük kızın ifadesi sırasında bazı müştekiler ve yakınları gözyaşı döktü.

Duruşmada tanık olarak dinlenen H.G. ise maktulün apartmanda sık sık tartışma çıkardığını öne sürerek, "Aynı apartmanda karşılıklı dairelerde oturuyorduk. Sanığı ve maktulü tanırım. Aile içinde sık sık huzursuzluk yaşanıyordu. Bazı dönemler polis gelirdi. Ailesiyle tartışmaları olurdu. Alkol problemi vardı, yüksek sesle müzik dinleyerek komşuları rahatsız ediyordu." diye konuştu.

Tanık N.Ş. de maktulün apartmanın önünde çıplak vaziyette alkol alıp, yüksek sesle müzik dinlediğini iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanık Ali T'nin iki çocuğunun haklarının korunabilmesi için kayyım atanmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Kızıltoprak Mahallesi 965 Sokak'ta 26 Mayıs 2025'te aralarında bir süredir sorun olan baba Ali T. konuşmak için oğlu Barış T'yi (25) boş bir araziye çağırmıştı.

Burada taraflar arasında çıkan tartışma sırasında, Ali T. oğlunu birçok yerinden bıçaklayarak olay yerinden ayrılmıştı. Barış T. olay yerinde hayatını kaybetmiş, ikametinde yakalanan Ali T. "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş - Güncel
Gürcistan'da düşen uçakta son şehidimizin naaşına da ulaşıldı

Son şehidimizin naaşına da ulaşıldı
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'de hükümet 43 gün sonra açıldı! Trump imzayı attı

ABD tarihinin en büyük krizi bitti! Trump imzayı attı
Sürpriz sandı ama... Paspası kaldıran motokurye, büyük pişmanlık yaşadı

Sürpriz sandı ama... Paspası kaldıran motokurye büyük pişmanlık yaşadı
Muazzez Abacı'nın film gibi hayatı! Gözlerden uzak büyüttüğü bir kızı vardı

Abacı'nın film gibi hayatı! İşte gözlerden uzak büyüttüğü kızı
Fatih Ürek yaşam mücadelesi verirken miras iddiası ortalığı karıştırdı

Fatih Ürek canıyla mücadele ederken aile içinde kriz iddiası
ABD'de hükümet 43 gün sonra açıldı! Trump imzayı attı

ABD tarihinin en büyük krizi bitti! Trump imzayı attı
Acun Ilıcalı galada sürprizi açıkladı! İsmi gizli tutuluyor: Survivor'a efsane bir yıldız daha

Galada sürprizi açıkladı! Survivor'a efsane bir yıldız daha
Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş

Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş
Tarihi mağaradan gelen esrarengiz sesler tedirgin ediyor

Tarihi mağaradan esrarengiz sesler! Kimse yanından geçmek istemiyor
Mustafa Şentop: Üniversiteyi bitirmiş olmak, evlenme yaşını yukarıya taşıyor

Nüfus artış hızındaki düşüşü, çok konuşulacak bir nedene bağladı
Neymar Brezilya'yı karıştırdı

Ne yaptın sen Neymar? Tek hareketiyle koca ülkeyi karıştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan emlak vergisine fahiş zamlarla ilgili müjdeyi verdi: Çözüm önerilerini meclise sunacağız

Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için Erdoğan müjdeyi verdi
Bakanlık markayı ifşa etti: İşte vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirilen ilimiz

İşte vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirilen ilimiz
Rafa Silva rest çekti: O varsa ben yokum

Rafa Silva rest çekti: O varsa ben yokum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.