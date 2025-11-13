Antalya'da Baba Oğul Cinayeti: Duruşma Başladı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali T. (60), müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık, çok pişman olduğunu belirterek, oğlunu çok sevdiğini söyledi.

Oğlunun motosikletle kaza yaptıktan sonra psikolojisinin bozulduğunu, kendisini alkole ve uyuşturucuya verdiğini öne süren sanık, oğlunun hiçbir tedaviyi de kabul etmediğini iddia etti.

Olay günü oğlunun yüksek sesle müzik dinlemesinden dolayı şikayet aldığını anlatan sanık Ali T, şöyle devam etti:

"Apartmanda çıplak gezmesinden dolayı komşular rahatsız olup polisleri çağırmış. Polisler biber gazı sıkınca yere düşmüş. O anda ben geldim. 'Hadi oğlum üzerini giy, duşunu al.' dedim. Yukarı çıkınca küçük kardeşlerini dövmeye başlamış, hatta para bile istemiş. Odaların camlarını kırmış, vitrindeki televizyonu alıp 5. kattan aşağıya atmış. Oğlumu aldım, 200 metre ilerideki parka geldik. Kendi arkadaşlarını gördü, onlara da sataştı. 'Oğlum yapma, rezil oluyoruz.' dedim. Bu sefer para isteyerek bana saldırdı, vurdu. Yanımızdaki motorun oradaki bıçağı aldım. Bir iki defa salladım, bana saldırdığı için yaptım. Sonra ne yaptığımı hatırlamıyorum. Yere düştü, korkumdan onu orada bırakıp eve kaçtım. 'Oğlumu bıçakladım, ambulansı arayın.' dedim. Üzerimi değiştiriyordum polisler geldi."

"Aile içinde sık sık huzursuzluk yaşanıyordu"

Duruşmaya katılan maktulün 9 yaşındaki kız kardeşi A.T. mahkeme başkanının "Ağabeyin nerede biliyor musun?" sorusuna "Ağabeyim cennete gitti. Cennete gittiği gün bizi dövmedi" diye yanıtladı. Küçük kızın ifadesi sırasında bazı müştekiler ve yakınları gözyaşı döktü.

Duruşmada tanık olarak dinlenen H.G. ise maktulün apartmanda sık sık tartışma çıkardığını öne sürerek, "Aynı apartmanda karşılıklı dairelerde oturuyorduk. Sanığı ve maktulü tanırım. Aile içinde sık sık huzursuzluk yaşanıyordu. Bazı dönemler polis gelirdi. Ailesiyle tartışmaları olurdu. Alkol problemi vardı, yüksek sesle müzik dinleyerek komşuları rahatsız ediyordu." diye konuştu.

Tanık N.Ş. de maktulün apartmanın önünde çıplak vaziyette alkol alıp, yüksek sesle müzik dinlediğini iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanık Ali T'nin iki çocuğunun haklarının korunabilmesi için kayyım atanmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Kızıltoprak Mahallesi 965 Sokak'ta 26 Mayıs 2025'te aralarında bir süredir sorun olan baba Ali T. konuşmak için oğlu Barış T'yi (25) boş bir araziye çağırmıştı.

Burada taraflar arasında çıkan tartışma sırasında, Ali T. oğlunu birçok yerinden bıçaklayarak olay yerinden ayrılmıştı. Barış T. olay yerinde hayatını kaybetmiş, ikametinde yakalanan Ali T. "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.