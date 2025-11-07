Haberler

Antalya'da Baba Cinayetinde Cezası Ağırlaştırılmış Ömür Boyu Hapis

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da tartıştığı babası Süleyman Akyol'u bıçaklayarak öldüren Oğuzhan Akyol, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, indirim uygulanmadan ceza verdi.

ANTALYA'da tartıştığı babası Süleyman Akyol'u (65) 5 bıçak darbesiyle öldüren Oğuzhan Akyol (27), indirimsiz ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırıldı.

Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 248 Sokak'taki 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede, Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Sekreterliği kadrosundan emekli babası Süleyman Akyol ve üvey kardeşi Buğrahan Akyol ile oturan Oğuzhan Akyol, şubat ayında babasıyla tartışıp evden ayrıldı. Eve, 18 Mart'ta saat 08.30 sıralarında gelen Oğuzhan Akyol, kardeşine babasının nerede olduğunu sordu. Babasının evde olduğunu öğrenen Akyol, daha sonra apartmandan çıkıp, beklemeye başladı.

'BABA, OĞUZHAN'I EVE ALMA'

Kısa süre sonra işe gitmek için evden çıkıp, babasını telefonla arayan Buğrahan Akyol, kardeşinin bina dışında olduğunu belirterek, " Baba, Oğuzhan'ı eve alma" dedi. Görüşmenin ardından evden çıkan Süleyman Akyol, oğlu Oğuzhan Akyol'un yanına gitti. Bir süre konuşup, eve dönen baba-oğul arasında saat 11.00 sıralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Oğuzhan Akyol, mutfaktan aldığı bıçakla Süleyman Akyol'un boyun ve sırt bölgesinden 5 yerinden bıçaklayıp evden ayrıldı. Eve gelip, babasını kanlar içinde gören Buğrahan Akyol'un ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kontrolde, Akyol'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

MADDE KULLANIRKEN YAKALANDI

Polis, şüpheli Akyol'u yakalamak için çalışma başlatırken, kısa süre sonra Öğretmenevleri Mahallesi'nde bir kişinin uyuşturucu madde kullandığı ihbarı geldi. Adrese sevk edilen polis ekipleri, ihbar edilen kişinin Oğuzhan Akyol olduğunu belirleyip, gözaltına aldı. Akyol'un emniyetteki ifadesinde, "Babamla aramızda tartışma vardı. Bunun sebebi de küçüklükten bu yana bana uyguladığı tacizler. Olay günü de babamla konuşmak için eve gittim. Tartıştık, sadece kavga ettik sonra evden çıktım. Ancak cinayeti ben işlemedim, ne olduğunu bilmiyorum" dedi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Oğuzhan Akyol tutuklandı.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Tutuklu sanık Oğuzhan Akyol'un, 'Kasten öldürme' suçlamasıyla 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamasına devam edildi. Taraf avukatları ve izleyiciler mahkeme salonunda hazır bulundu. Akyol, cinayeti işlemediğini iddia ederek, "Adli Tıp raporlarında bana 'uyuşturucu bağımlısı' denmiş. Ben uyuşturucu kullanmıyorum. Olay yeri kapısının açık ve anahtarın dış kısmında olduğu söyleniyor, ben kapıyı kapatmıştım. Raporda kıyafetlerimden alınan örneklerde kan lekesi olduğu belirtiliyor. Tişörtümde kan lekesi yoktu ve tişörtümü cezaevine giderken giymiştim. 08.51'de maktulle benim konuşarak binadan ayrıldığımız ve yaklaşık 6 dakika sonra tekrar gittiğim ifade edildi. Daha sonra otele geldiğim ve kolumda bir şey fark edildiği söyleniyor ama ben sadece kolumu sildim. Doğal bir durum. Sağlık kontrolümün yapıldığı söyleniyor ama yapılmadı. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Akyol'un cezasında herhangi bir indirim uygulanmadı.

-Arşiv görüntülerle

Haber: İrem BAŞDAŞ/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
'Mutfakta tüp boş' diyen CHP'li Akay'a Bakan Bayraktar'dan yanıt: Çünkü doğalgaz kullanıyorlar

Bakan Bayraktar, tüplü protestoyu tek cümleyle boşa düşürdü
Polis, öğretmen, doktor! İşte Merkez Bankası'nın tahminine göre yeni memur maaşları

Merkez Bankası'nın tahminine göre memurun maaş tablosu netleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suat Kılıç'a açıkça sorduk: AK Parti'den ayrıldığınıza pişman mısınız?

Suat Kılıç'a yayında herkesin merak ettiği soruyu sorduk
Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba

Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba
Pezeşkiyan duyurdu: Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız

Komşuda kriz inanılmaz boyutta: Başkenti boşaltmak zorunda kalacağız
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Suat Kılıç'a açıkça sorduk: AK Parti'den ayrıldığınıza pişman mısınız?

Suat Kılıç'a yayında herkesin merak ettiği soruyu sorduk
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Milan Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...

Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...
Alman model Diana Fast, Miss Universe 2025'ten çekildi ve nedenini açıkladı

Ünlü model yarışmadan çekildiğini duyurdu, nedeni dikkat çekti
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
İrem Derici ve DJ Melih Kunukçu ayrıldı mı? Son hamlesi kafa karıştırdı

İrem Derici'den olay yaratan hamle! Herkes aynı soruyu soruyor
Villadaki sır ölümlerde yeni detay! İki gencin kanında karbonmonoksit çıktı

Villadaki sır ölümlerde yeni detay! İki gencin kanından çıktı
Gözaltına alınan eski Kasımpaşaspor Başkanı Fatih Saraç serbest bırakıldı

Bahis soruşturmasında gözaltına alınan kulüp başkanı için karar çıktı
Taraftarlar merakla bekliyordu! Kerem'in neden oynamadığı ortaya çıktı

Taraftarlar merakla bekliyordu! Kerem'in neden oynamadığı ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.