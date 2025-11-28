Antalya'da Azerbaycan Uyruklu Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu
Finike ilçesinde 49 yaşındaki Azerbaycan uyruklu Zagor Masirov'un evinde ölü bulunmasının ardından, cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı.
Antalya'nın Finike ilçesinde Azerbaycan uyruklu bir kişi evinde ölü bulundu.
Yeni Mahalle'de vatandaşların, bir binanın zemin katındaki daireden koku geldiği yönündeki ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çilingir yardımıyla eve giren polisler, Azerbaycan uyruklu Zagor Masirov'u (49) hareketsiz bir şekilde buldu.
Sağlık ekibince yapılan incelemede Masirov'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Masirov'un kesin ölüm sebebinin tespiti için cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
