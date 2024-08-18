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Antalya'da Ayrıldığı Kız Arkadaşını Bulamayan Genç, Kendini Vurdu

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Antalya'da ayrıldığı kız arkadaşını bulamayan ve binanın çevresinden ayrılmayan genç, polis ekiplerinin müdahale edeceği sırada tabanca ile karnına ateş etti. Yaralanan genç hastanede tedavi altına alındı.

ANTALYA'da ayrıldığı kız arkadaşını evinde bulamayan ve binanın çevresinden ayrılmayan Mehmet Y. (25), şikayet üzerine gelen polis ekiplerinin müdahale edeceğini sırada tabanca ile karnına ateş etti. Yaralanan Y., hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Gülveren Mahallesi 3752 sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. Mehmet Y., bir hafta önce ayrıldığı kız arkadaşının oturduğu binaya geldi. Arkadaşının evde olmadığını öğrenen Y., apartmanın önünde beklemeye başladı. Kız arkadaşına telefon ile ulaşmaya çalışan ve Kaş ilçesinde tatilde olduğunu öğrenen Mehmet Y., kente gelmesini istedi. Ancak olumsuz yanıt alan ve telefonda bağırarak konuşan Mehmet Y., yanında taşıdığı tabanca ile apartmanın çevresinde dolaşmaya başladı. Y.'nin tabanca ile apartmanda bağırmasından rahatsız olan binada oturanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KENDİSİNİ KARNINDAN VURDU

Polis ekipleri apartmandan çıkmayan Mehmet Y.'ı ikna edemeyince bölgeye özel harekat ekipleri yönlendirildi. Özel harekat polisleri operasyon düzenleyeceği sırada Mehmet Y., tabanca ile karnına 1 el ateş etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Mehmet Y., Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Y.'nin polis nezaretinde tedavisi sürdürülürken, olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

3-sayfa Antalya Olaylar 3.Sayfa Güncel Haberler

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