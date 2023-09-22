Antalya'da Ayı ve İkiz Yavrularının Sarp Kayalıklara Tırmanma Çabaları Görüntülendi

Antalya'nın Akseki ilçesinde, ayı ve ikiz yavrusunun sarp kayalıklara tırmanma çabaları görüntülendi. Anne ayı ve ikiz yavruları, Akseki Gidengelmez Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içinde yapılan koruma çalışması sırasında görüntülendi.

Antalya'nın Akseki ilçesinde, ayı ve ikiz yavrusunun sarp kayalıklara tırmanma çabaları görüntülendi.

Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan, "Anne ayı ve sevimli ikizleri dağların zirvesinde özgürce geziyor" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Akseki Gidengelmez Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içinde DMKP ekiplerimizce yapılan koruma, kontrol ve yaban hayatı gözlem çalışması sırasında anne ayı ve ikiz yavruları görüntülendi." ifadelerine yer verildi.

Görüntülerde, anne ve ikiz yavrusunun sarp kayalıklara arasında gezinmesi ve tırmanma çabaları yer aldı.