Antalya'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü. Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü. Ömer Atak (58) yönetimindeki 06 SD 718 plakalı otomobil, Türkler Mahallesi'nde refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Atak'ın cenazesi, incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna gönderildi. AA / Mert Cantürk - Güncel Antalya Alanya Güncel Haberler

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