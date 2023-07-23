Antalya'da avokado bahçesinde çıkan yangında 3 dönüm alan zarar gördü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde avokado bahçesinde çıkan yangında, 3 dönüm alan zarar gördü.

Yangın, saat 08.40 sıralarında Küçüklü Mahallesi ile Çörüş Mahallesi arasında bulunan bir avokado bahçesinde meydana geldi. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine jandarma ve Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına, 2 arazöz, 1 tanker, 1 ilk müdahale aracı ve 13 personelle müdahale edildi. Yangın, yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Bölgede yapılan soğutma çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangında 3 dönüm avokado bahçesi ile bahçede bulunan sulama sistemi ve elektrik kabloları zarar gördü.

Ekipler, yangınla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA