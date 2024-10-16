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Antalya'da ATM'lere Saldıran Şahıs Gözaltına Alındı

Antalya'da ATM'lere Saldıran Şahıs Gözaltına Alındı
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Alanya'da psikolojik sorunları olan M.Ç., otomatik para çekme makinelerine taş ve çöp kovası ile saldırdı. Polis tarafından yakalanan M.Ç., ruh sağlığı hastanesine gönderildi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde taş ve çöp kovasıyla 4 bankanın otomatik para çekme makinesine saldıran M.Ç. gözaltına alındı. Psikolojik sorunları olduğu tespit edilen M.Ç., ruh sağlığı hastanesine gönderilirken, olay cep telefonuyla kayda alındı.

Dün M.Ç., Oba Mahallesi'ndeki bir banka şubesinin dışında bulunan ATM'ye taşla zarar verdi. Ardından skutere binerek Güllerpınarı Mahallesi'ne geçen M.Ç., yan yana 3 ATM'ye eline geçirdiği büyük metal çöp kovasıyla vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen polis ekipleri, skuterle kaçan M.Ç.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. M.Ç., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Psikolojik sorunları olduğu tespit edilen M.Ç.'nin sulh ceza hakimliği tarafından, Adana Doktor Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi'ne gönderilmesine karar verildi. ATM'lere saldırı anları ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin ATM'lere taş ve çöp kovasıyla saldırdığı, ardından skuterine binip uzaklaştığı görüldü. Diğer yandan M.Ç.'nin zarar verdiği 4 ATM'nin ekranlarının kırıldığı ve ilgili bankalar tarafından tamir edildiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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