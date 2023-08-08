Antalya'da Atlı Polisler Konyaaltı Sahili'nde Görev Başında

ANTALYA'nın ünlü Konyaaltı Sahili'nde asayiş, turizm sezonu boyunca 'Börü' ve 'Winner'ın da binicisi olan atlı polislere emanet ediliyor. Tatilciler ise fotoğraf çektirmenin yanı gösterişli atlara küp şeker ya da çeşitli meyveler verip, onları seviyor.

Antalya, turizm sezonunun başlaması ile yerli ve yabancı tatilcilere ev sahipliği yapıyor. Hava sıcaklığının gün içinde 35 dereceyi gördüğü kentte, serinlemek için tatilciler çoğunlukla Konyaaltı Sahili'ni tercih ediyor. Antalya Emniyet Müdürlüğü de sahilde olası asayiş olaylarının önüne geçmek ve herhangi bir olaya hızlı müdahale için atlı polis birliğinden timler görevlendiriyor.

SAHİL BOYUNCA YOĞUN İLGİ

Günün çok sıcak olmayan saatlerinde atlı polisler, sahil bandı boyunca devriye görevi yapıyor. Zaman zaman olası olaylara ilk müdahaleyi yapan ekipler, gösterişli atlar nedeniyle yoğun ilgiyle de karşılıyor. Turistler, polis atları 'Börü' ve 'Winner'ı görünce yanına gelip, fotoğraf çektirmek istiyor. Polisler de hem atları sevmelerine hem de fotoğraf çektirmelerine yardımcı oluyor.

HAREKET KABİLİYETLERİ YÜKSEK

Atlı Polis Grup Amirliği'nden Komiser Berk İncekara, atlı polislerin sahilde hareket kabiliyetinin daha yüksek olduğunu söyledi. Motosikletlerin ulaşamadığı yerlere hızla müdahale imkanı nedeniyle atlardan faydalandıklarını anlatan İncekara, Vatandaş atı görünce fotoğraf çektirmek ve sevmek istiyor. Atlarımız uysal olduğu için buna izin veriyoruz. Bazıları da meyve ve şeker ikram etmek istiyor. Hatta yedikleri karpuz ve kabuklarını vermek isteyenler oluyor. Ancak buna izin vermiyoruz. Çünkü atlar o esnada hem görevde hem de onların sağlığı için müsaade edilmiyor diye konuştu.

'Börü' ve 'Winner'ın yanı sıra diğer atlar da zaman zaman göreve çıkıyor. Görevlerini tamamlayan atlar, özel taşıma araçlarına bindirilerek, birliklerine götürülüyor. Burada bakımı yapılan atlar, daha sonra bir sonraki göreve hazırlanıyor. (DHA)