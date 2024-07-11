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Antalya'da Atıksu Arıtma Tesisi'nden Tarımda Kullanılan Su Projesi Tamamlandı

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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bulunan Atıksu Arıtma Tesisi'nden alınan su, tarımda kullanılmak üzere Beğiş Ovası'ndaki arazilere veriliyor. Arıtma suyu, filtrasyon ve dezenfeksiyon işlemlerinden geçirilerek tarımsal sulama kriterlerine uygun hale getirildi. Proje sayesinde bölgedeki çiftçiler yeni bahçeler yapmaya başladı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Atıksu Arıtma Tesisi'nden alınan su, tarımda kullanılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, susuzluk nedeniyle tarım yapılamayan Beğiş Susuzu Mahallesi'nde hayata geçirilen Arıtma Suyuyla Tarımsal Sulama projesi tamamlandı.

Korkuteli Atıksu Arıtma Tesisi'nden deşarj edilen arıtma su, Beğiş Ovası'ndaki 2 bin dekar araziye verildi.

Atık suyun tarımda kullanılabilmesi için tesise filtrasyon ve dezenfeksiyon ünitesi yapılarak, ileri arıtması yapıldı. Tarımsal sulama kriterlerine uygun hale getirilen arıtma suyu, 16 kilometrelik boru hattıyla Beğiş Susuzu Ovası'na taşındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beğiş Susuzu Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yalçın, su olmadığından yıllarca sadece kuru tarım yapabildiklerini dile getirdi.

Köyde 15 hane kaldığını dile getiren Yalçın, "Bölgemiz ilk defa suya kavuştu, ovamız bereketlendi. Şimdi çiftçilerimiz çeşitli aromatik bitkiler ve meyveler dikmeye başladı." ifadelerini kullandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görevli Ziraat Mühendisi Fatma Eyiler, bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, tesisden çıkan suyun tekrar tarımda kullanılmasının önemli olduğunu aktardı.

Eyiler, şunları söyledi:

"Çiftçilerin rahat sulama yapabilmeleri için 100 metre arayla vanalar yerleştirildi. 2 bin dekar arazi sulanıyor. Arazinin ilk defa suya kavuşmasıyla vatandaşlar yeni bahçeler yapıyor. Yağmurlama ve damla sulama sistemiyle bahçelerini suluyorlar. Her türlü meyve ve sebzeyi yetiştirebilir hatta seracılık bile yapabilecekler."

Kaynak: AA / Güncel

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