Antalya'da atıkları doğaya dökülen işletme hakkında adli ve idari işlem başlatıldı - Haberler

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Antalya'da atıkları doğaya dökülen işletme hakkında adli ve idari işlem başlatıldı

AA - Fatih Hepokur - Güncel
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Antalya'da atıkları doğaya dökülen işletme hakkında adli ve idari işlem başlatıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, sazlık alana atıklarının döküldüğü belirlenen işletme hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, sazlık alana atıklarının döküldüğü belirlenen işletme hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksaz Mahallesi'nin kıyı kesimindeki sazlık alana katı atıkların döküldüğü bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, atıkların ait olduğu işletmeyi belirledi.

İşletme hakkında, adli ve idari işlem başlatıldı.

Antalya'da atıkları doğaya dökülen işletme hakkında adli ve idari işlem başlatıldı

AA / Fatih Hepokur - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Hisarcık, Manavgat, Antalya, Güncel, Haberler

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