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Antalya'da Atıklardan Tablolar Yapıldı

Antalya'da Atıklardan Tablolar Yapıldı
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Kültür Yolu Festivali kapsamında Antalya'da düzenlenen atölyede 12 kişi, atıklardan tablolar üretti. Etkinlik, sürdürülebilir yaşam farkındalığını artırmayı amaçlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının gerçekleştirdiği Kültür Yolu Festivali kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından atıklardan tablo yapımı atölyesi düzenledi.

Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'nde gerçekleşen atölyeye 12 kişi katıldı.

Etkinlikte metal, plastik, cam, taş gibi malzemelerden tablolar üretildi.

Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi Sorumlusu Ahu Nur Şahin, atölyelerin her ay gerçekleştirildiğini ve sürdürülebilir yaşam farkındalığını topluma kazandırmanın amaçlandığını kaydetti.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
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