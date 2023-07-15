Antalya'da Atık Su İstasyonunda Hayatını Kaybeden 3 Kişinin Cenazesi Teslim Edildi

Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki atık su terfi istasyonunda hayatını kaybeden 2'si işçi 3 kişinin cenazesi ailelerince teslim alındı.

İlçenin Çıplaklı Mahallesi'ndeki atık su terfi istasyonuna bir arızayı gidermek için girdikten sonra henüz tespit edilemeyen nedenle hayatını kaybeden Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) çalışanları Fırat Çiçek ve Emin Akyüz ile onlara yardım etmek için istasyona giren Mahmut Yıldız'ın cenazelerinin morgdaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Bu kişilerin cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Mahmut Yıldız'ın cenazesinin Kırıkkale'de, Emin Akyüz'ün Burdur'un Bucak ilçesinde, Fırat Çiçek'in ise Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Çakırlar Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.